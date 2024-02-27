Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц оружия и тысячи боеприпасов

Как пишет Le Parisien, актер, по всей видимости, не имел разрешений на хранение арсенала

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 72 единицы оружия и не менее 3 тыс. патронов были изъяты жандармами из дома актера Алена Делона в коммуне Души. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее сведениям, это стрелковое оружие категорий A и B, а также коллекционное оружие. Отмечается, что Делон, по всей видимости, не имел никаких разрешений на его хранение. Указывается, что на территории дома актера был также обнаружен тир.

Прокуратура коммуны Монтаржи (центральная часть Франции) ведет расследование по факту обнаружения арсенала. Le Parisien не исключает, что поводом для разбирательства и последующего обыска в дома Делона могло послужить интервью его дочери Анушки изданию Elle, в котором она подробно рассказала об интересе отца к огнестрельному оружию.

В конце января текущего года телеканал BFMTV информировал о том, что Делон был помещен под судебный надзор и ограничен в ряде прав, в том числе на распоряжение недвижимостью. По его данным, специальный судья по делам опеки избрал соответствующую меру после обращения адвокатов Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актера его швейцарским врачом. Как пояснял телеканал, Делон сможет самостоятельно совершать большинство привычных операций, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек, личность которого в СМИ не раскрывается. Также в обязанности этого наблюдателя входит помощь Делону с медицинскими операциями и выбором врачей.