В Саратовской области ликвидировали пожар на предприятии по изготовлению упаковок для яиц

Возгорание локализовали на площади 800 кв. м

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии по изготовлению ячеек для яиц в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"В Саратовской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, во вторник поступило сообщение о пожаре на частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц в поселке Придорожном Энгельсского района. Его локализовали на площади 800 кв. м. Никто не пострадал. Как уточнили в ведомстве, из цеха пожарные вынесли четыре газовых баллона.