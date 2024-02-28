В Карачаево-Черкесии загорелась квартира в жилом доме

Спасатели эвакуировали 50 человек

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Правокубанский Карачаево-Черкесии (КЧР). Эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей, сообщило ГУ МЧС России по республике.

"50 жильцов, в том числе 15 детей, эвакуированы из горящего дома. Пожар случился в поселке Правокубанский в Карачаево-Черкесии. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажки", - говорится в сообщении.

Пожар на 40 кв. м ликвидирован, в тушении огня были задействованы 17 специалистов и 5 единиц техники.