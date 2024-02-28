В Москве заочно арестовали главу воюющего на Украине "Грузинского национального легиона"

Ушанги Мамулашвили объявили в федеральный и международный розыск

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении главы воюющего на Украине "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамулашвили Ушанги Зурабовича, гражданина Грузии, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ. Мамулашвили объявлен в федеральный и международный розыск", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Мамулашвили вменяются наемничество и возбуждение ненависти с использованием средств массовой информации с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения.