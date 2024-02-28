Суд в Киеве оставил Коломойского под стражей

Бизнесмену уменьшили залог до $62,7 млн

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Шевченковский суд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) меру пресечению в виде содержания под стражей. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

По его данным, прокурору ходатайствовали о продлении содержания Коломойского под стражей вплоть до завершения досудебного расследования. При этом суд уменьшил залог с 2,65 млрд гривен (около $69,2 млн) до 2,4 млрд ($62,7 млн).

2 сентября 2023 года Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.