На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении двух жителей за убийство котят

Санкцией предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Корякского округа на Камчатке, подозреваемых в жестоком обращении с животными, сообщает УМВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей села Усть-Хайрюзово Тигильского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными". Санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале 50-летний мужчина попросил своего знакомого за вознаграждение в размере 5 тыс. рублей избавиться от трех котят. Мужчина согласился и в квартире забил животных молотком. В полицию о случившемся сообщили местные жители, которые видели, как он выбросил убитых котят.