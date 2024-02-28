На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за волн высотой до 9 м

Опасное волнение моря ожидается 29 февраля в акватории Тихого океана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Волны высотой до 9 м прогнозируются в акватории Тихого океана на Камчатке, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В первой половине ночи 29 февраля в акватории Тихого океана, в районе 11250 (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский муниципальный район), ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 м. В указанном районе явление сохранится до вечера 29 февраля", - говорится в сообщении.

В период опасного явления повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.