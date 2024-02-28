В Ростовской области загорелось административное здание

Возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м

ТАСС, 28 февраля. Административное здание горит в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области, пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В поселке Дмитриадовка горит административное здание. Огонь охватил 1 тыс. кв. м строения. На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 00:28, в 01:06 возгоранию был присвоен ранг №2. Локализация объявлена в 02:05.