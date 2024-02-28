В Мали в результате падения автобуса с моста погибли более 30 человек

По данным министерства транспорта и инфраструктуры африканской страны, травмы получили 10 человек

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 31 человек погиб в Мали в результате падения автобуса с моста. Еще 10 человек пострадали, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры африканской страны.

"Во вторник, 27 февраля 2024 года, около 17:00 [20:00 мск] на мосту через реку Багоэ на национальной автомагистрали №7, на участке между населенными пунктами Ниена - Куманту, произошла серьезная дорожная авария", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Причиной ДТП могла стать потеря управления. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что автобус направлялся в Буркина-Фасо.