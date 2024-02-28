В США расследуют инцидент с аварийной посадкой бомбардировщика B-52

У самолета загорелся двигатель, никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американский стратегический бомбардировщик B-52 совершил 23 февраля вынужденную посадку на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота) из-за возгорания двигателя. Об этом во вторник сообщило издание Air and Space Forces Magazine.

Как отмечается, никто из экипажа не пострадал. По словам представителя базы, полеты бомбардировщиков на базе продолжаются в штатном режиме с 27 февраля.

Неизвестно, что могло стать причиной пожара, ведется расследование инцидента.

Издание указывает, что B-52 оснащен восемью двигателями и способен безопасно приземлиться в случае отказа до двух двигателей. По данным Air and Space Forces Magazine, последняя крупная авария с B-52 произошла в 2017 году.