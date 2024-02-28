СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами", - сказал глава ведомства.

Согласно УПК РФ, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия по делу завершены. Как сообщалось ранее обвинение предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела - граждане России, Армении и Украины.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.