В Приморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с выпавшими бетонными плитами

Водителю большегруза Scania грозит до семи лет лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя большегруза, из которого выпали бетонные плиты и спровоцировали ДТП, где погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В настоящее время в отношении водителя большегруза Scania возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в распространенном сообщении.

Установлено, что мужчина, управляя грузовиков Scania с полуприцепом, не обеспечил безопасность размещения и крепления груза железобетонных плит и допустил его падение на дорогу. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ДТП с участием нескольких машин произошло в Приморском крае во вторник. Во время движения с большегруза Scania упали железобетонные плиты, спровоцировавшие ДТП с участием автомобилей Lada, Toyota Allion, Honda Shattle. В результате автоаварии 38-летний водитель Toyota Allion погиб до приезда скорой медицинской помощи, а 34-летняя пассажирка Toyota Allion умерла от полученных травм в уже в больнице. 39-летний водитель автомобиля Lada с серьезными травмами госпитализирован.