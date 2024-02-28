Жителей двух городов на юго-востоке Австралии эвакуировали из-за лесных пожаров

В связи с этим также закрыли более 100 школ и детских садов и остановили движение транспорта на нескольких основных магистралях штата Виктория

СИДНЕЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Жителям нескольких городов, расположенных на юго-востоке Австралии, пришлось покинуть свои дома из-за лесных пожаров, бушующих на территории штата Виктория. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

По данным ведомства, неконтролируемыми лесными пожарами охвачена значительная часть региона. "Под угрозой лесных пожаров вся территория к западу и к северу от Мельбурна, где много высохшей травы и давно не было дождей", - сказал комиссар регионального управления по ЧС Рик Ньюджент, отметив, что окраины мегаполиса тоже остаются в зоне риска из-за установившейся несколько недель назад экстремально сухой и жаркой погоды. Он также сообщил, что вся западная часть штата Виктория "находится в опасности из-за катастрофически высокой вероятности возникновения лесных пожаров, а для двух третей региона объявлена чрезвычайная ситуация".

Из-за опасности распространения пожаров на территории населенных районов эвакуированы жители городов Лекстон и Бофорт, а также заключенные тюрьмы Ланги-Кал-Кал, расположенной к востоку от Бофорта. Более 100 общеобразовательных школ и детских садов закрыты, остановлено движение автотранспорта по нескольким основным магистралям штата, закрыты национальные парки и заповедники.

Огнем охвачены 22 тыс. гектаров леса в районе Виммера, расположенном в 340 км к северо-западу от Мельбурна, также масштабные лесные пожары зафиксированы южнее, в окрестностях городов Лекстон и Бофорт. По последним данным, огнем уничтожены пять жилых домов и несколько ферм. Для эвакуированных и потерявших жилье открыты специализированные центры помощи. На борьбу с огнем мобилизованы свыше 500 пожарных и более 60 специальных самолетов, из соседнего штата Новый Южный Уэльс прибыли 110 пожарных, 5 специализированных автомобилей, большой пожарный самолет и военно-транспортный вертолет Black Hawk.