В Приморье задержали подозреваемого в поджоге склада в городе Артеме

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция Приморья задержала подозреваемого в поджоге склада в городе Артеме. Как сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

"Мои коллеги из Приморья задержали подозреваемого в поджоге складского помещения. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили признаки поджога. Сотрудники ОМВД России по городу Артему в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Они выяснили, что к возгоранию может быть причастен 38-летний житель Владивостока. Он задержан и доставлен в отдел полиции", - написала Волк.

Она уточнила, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы 26 января в 03:55 мск. На момент прибытия пожарных горел отдельно стоящий склад на площади 200 кв. м. Позже пожар был ликвидирован на площади 700 кв. м. В тушении огня были задействованы 45 специалистов и 10 единиц техники. Принадлежность склада не называется, но источник ТАСС в оперативных службах подтвердил, что он принадлежит строительному гипермаркету "Леруа Мерлен".