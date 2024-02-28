В РФ по фактам обстрелов приграничных территорий и атак БПЛА возбудили более 1,4 тыс. дел

В Следственном комитете заявили, что практически ежедневно фиксируют такие преступления

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил более 1,4 тыс. уголовных дел по фактам обстрелов приграничных с Украиной территорий РФ и атак беспилотников. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.

"Следственным комитетом практически ежедневно фиксируются факты обстрелов нашей приграничной территории и атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) отдельных районов нескольких российских областей", - сказал он.

Бастрыкин подчеркнул, что следователи ведут работу по документированию и сбору доказательственной базы этих преступлений. В частности, по имеющейся информации, обстрелы БПЛА Белгородской области ведутся из Харьковской области. Глава СК подчеркнул, что следствие принимает все возможные меры для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям, привлечения их к уголовной ответственности.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.