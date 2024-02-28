В Тульской области при пожаре в многоквартирном доме спасли 20 человек

В их числе - двое детей

ТАСС, 28 февраля. Пожарные спасли и эвакуировали 40 человек, в том числе двоих детей, из жилого дома в Ефремове Тульской области, где ночью на третьем этаже в одной из квартир начался пожар. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Дружбы в городе Ефремове. <…> Пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-29 по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено 20 человек, из них двое детей. Также было эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пожар произошел в комнате на третьем этаже. К тушению привлекались 15 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. "Предварительная причина пожара - неосторожность при курении", - сообщили в ведомстве.