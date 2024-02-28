В Омске повторно отменили оправдательный приговор судье, сбившему двух человек

Один из потерпевших получил травму головы, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью

ОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Омский областной суд по апелляции прокуратуры повторно отменил оправдательный приговор судье Колосовского районного суда Омской области Владиславу Куминову, который в декабре 2019 года сбил на пешеходном переходе двух человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Определением Омского областного суда постановлено приговор Кировского районного суда города Омска от 4 декабря 2023 года в отношении Куминова Владислава Валерьевича отменить. Материалы уголовного дела передать на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе. Апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворить", - сказали в пресс-службе.

В декабре 2019 года Куминов сбил двух мужчин, которые пересекали улицу в Омске по пешеходному переходу. Факт совершения ДТП судья не отрицал, но утверждал, что один из потерпевших получил травму головы, которая была квалифицирована как тяжкий вред здоровью, уже после аварии. 13 марта 2023 года Кировский районный суд оправдал судью, не найдя в его деянии состава преступления. В мае того же года Омский областной суд по представлению прокуратуры отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Но в декабре 2023 года Кировский районный суд вынес такое же решение, которое и оспорила сторона обвинения.