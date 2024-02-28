В Приморье арестовали подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен"

Гипермаркету причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Артемовский городской суд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в поджоге склада гипермаркета "Леруа Мерлен", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Артемовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сотруднику ООО "Леруа Мерлен восток", подозреваемому в совершении 26 февраля 2024 поджога склада "Леруа Мерлен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Как сообщает пресс-служба, гипермаркету причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья, подозреваемый поджег деревянный поддон на территории склада из хулиганских побуждений.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 03:55 мск 26 февраля. На момент прибытия пожарных горел отдельно стоящий склад на площади 200 кв. м, позже пожар был ликвидирован на площади 700 кв. м. В тушении принимали участие 45 специалистов и 10 единиц техники.