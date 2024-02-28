В Калининграде возбудили дело против двух туристов, осквернивших воинский мемориал

Задержанные устроили пьяные танцы у Вечного огня памятника 1 200 гвардейцам

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Калининграде возбудили уголовное дело о надругательстве над надмогильным сооружением против двух туристов из Свердловской области и Ижевска, устроивших пьяные танцы у Вечного огня памятника 1 200 гвардейцам, павшим при штурме Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении 38-летнего жителя Свердловской области и 37-летней жительницы Ижевска возбуждено уголовное дело о надругательстве над надмогильным сооружением (п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 27 февраля текущего года подозреваемые, "находясь на мемориальном комплексе 1 200 гвардейцам в Калининграде - братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами", отмечается в сообщении. Эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения "Безопасный город", личности нарушителей оперативно установлены сотрудниками регионального управления Росгвардии и полиции.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД туристов задержали и доставили в отдел полиции. Женщину, которой стало плохо, отправили в больницу. Мужчину поместили в спецприемник. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).