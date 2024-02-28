СК установил более 590 наемников из 46 стран, воюющих на стороне Украины

Как уточнил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, среди них граждане США, Грузии и подданные Великобритании

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России расследует уголовные дела в отношении более 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них граждане США, Грузии и подданные Великобритании. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

"Большинство установленных нами лиц, участвующих в боевых действиях в качестве наемников, - граждане США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии. В целом же уголовное преследование ведется в отношении 593 иностранцев из 46 государств", - сказал он.

Бастрыкин добавил, что совместно с другими правоохранительными органами СК продолжает выяснять все обстоятельства преступных деяний, совершенных иностранными наемниками, устанавливать их местонахождение и прорабатывать вопросы привлечения их к уголовной ответственности. "К примеру, недавно был вынесен приговор гражданину Грузии Мамуке Гацарелии, который в качестве иностранного наемника принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00.