В Техасе объявили о чрезвычайном положении в 60 округах штата из-за природных пожаров

Служба лесного хозяйства штата ранее сообщила о природных пожарах в нескольких округах

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор американского штата Техас Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах из-за природных пожаров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на его сайте.

"Сегодня я ввел чрезвычайное положение, чтобы обеспечить скорейшую мобилизацию необходимых ресурсов для ликвидации последствий <...> разрушительных лесных пожаров", - заявил он. По словам губернатора, на фоне засушливой, ветреной погоды риск увеличения площади пожаров в ближайшие дни может возрасти.

Ранее служба лесного хозяйства Техаса сообщила о природных пожарах в нескольких округах. Согласно ее данным, самый крупный из них зафиксирован в округе Хатчинсон. Информации о пострадавших не поступало. Из-за распространяющихся поблизости природных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.