Жителя Иркутска осудили на 20 лет за убийство жены с особой жестокостью

По версии следствия, мужчина облил женщину бензином и поджег

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Иркутска, который весной 2023 года в торговом павильоне облил бензином и поджег свою бывшую жену, женщина впоследствии умерла. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел 24 мая 2023 года в торговом павильоне на улице Академической города Иркутска. 41-летний мужчина разлил в нем бензин, а также облил жидкостью продавца магазина, которая была его бывшей женой, и поджег. В результате пожара 37-летняя женщина получила ожоги не менее 60% поверхности тела и позже умерла в больнице.

"С учетом мнения прокурора суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, в последующем - в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по п. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).