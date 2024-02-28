Суд приговорил к 11,5 года украинского агента за попытку купить компоненты к С-300

В ФСБ уточнили, что Сергея Кривицкого задержали с поличным в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Суд Ростовской области приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки Минобороны Украины за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу С-300. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жителя Мелитополя, гражданина Украины Кривицкого Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Он приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ уточнили, что Кривицкий был задержан с поличным в Ростове-на-Дону при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения, клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300. "Его вина доказана в полном объеме. Кроме того, достоверно подтвержден факт причастности Сергея Кривицкого к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов в интересах украинской разведки, пресеченной органами безопасности", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе напомнили, что ранее при аналогичных обстоятельствах в Москве был задержан гражданин Украины Василий Василенко, 1967 года рождения. Он прибыл в столицу по поручению Кривицкого для приобретения клистронов. В настоящее время Василенко отбывает наказание в исправительной колонии.