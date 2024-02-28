В Дагестане в результате ДТП погибли два человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность одного из участников автоаварии

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Тарумовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"На ФАД Астрахань-Махачкала 38-летний житель Кизлярского района, управляя автомобилем марки Renault Magnum 520 с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, личность водителя которого не установлена, в результате чего оба автомобиля загорелись.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств от полученных тяжких телесных повреждений погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность одного из участников автоаварии.