В Астраханском заповеднике пройденная огнем площадь составила около 860 га

В тушении пожара задействовали 17 человек и 10 единиц техники

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Тушение пожара продолжается на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 860 га, сообщили ТАСС в пресс-службе заповедника.

"Общая площадь, пройденная огнем на территории заповедника, составляет ориентировочно 860 га, в том числе около 7 га - лесная площадь (гари прошлых лет). В настоящее время действует один очаг с активной зоной горения протяженностью 1 км в труднодоступной местности, недоступной для автомобильной и тракторной техники. <…> Ситуация также осложняется наличием пересохших и пересыхающих ериков, наличием большого количества сухого горючего материала, ледоставом", - говорится в сообщении.

Тушение зоны активного горения осуществляется в том числе с использованием вездеходной техники. Также проливается водой уже пройденная огнем площадь для предотвращения возобновления горения. Применение водного транспорта ограничено из-за сложной ледовой обстановки. Всего в тушении пожара задействовано 17 человек и 10 единиц техники.

Во вторник вечером 27 февраля со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщалось, что на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника горит сухая растительность, возможно появление в воздухе запаха гари. Площадь пожара не уточнялась.

Астраханский биосферный заповедник, расположенный в низовьях дельты Волги, был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР, его площадь составляет 67,9 тыс. га. Заповедник разбит на три отдельных участка: Дамчикский - в западной части дельты Волги, Трехизбинский - в центральной и Обжоровский - в восточной. На его территории обитают 307 видов птиц, в том числе 72 редких, более 60 видов рыб и около 40 видов млекопитающих.