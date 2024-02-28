Бастрыкин назвал поставки Западом вооружения Украине нарушением международных норм

Председатель Следственного комитета отметил, что еще 10 лет назад ВСУ не имели такого количества вооружения из стран НАТО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Поставки западными странами вооружения Украине являются нарушением норм международного права. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Страны Запада стали в геометрической прогрессии наращивать интенсивность поставок различного оружия, особенно после начала специальной военной операции. Это делается в нарушение норм международного права", - сказал он.

Бастрыкин обратил внимание, что еще 10 лет назад ВСУ не имели такого количества вооружения из стран НАТО, но по прошествии времени ситуация стала меняться. По его словам, экспертизы показали, что для обстрелов гражданских объектов Украина часто использует американские реактивные системы залпового огня HIMARS, Vampire, артиллерийские системы М777, в том числе кассетные боеприпасы. "Их точность не такая высокая, как об этом писалось в СМИ. Также мы констатируем увеличение количества различных типов беспилотных летательных аппаратов, которые применяют вооруженные формирования Украины, в том числе против гражданских лиц и объектов", - сказал глава СК.