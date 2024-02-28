В Москве задержали мужчину, ехавшего на крыше между вагонами в метро

Он проехал таким образом от станции "Сокольники" до станции "Преображенская площадь"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали молодого человека, который проехал на крыше между вагонами поезда на Сокольнической линии Московского метрополитена ради экстрима, ему грозит штраф. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что в ходе мониторинга СМИ и интернета сотрудники полиции выявили видеоролик, на котором запечатлено, как молодой человек лег на межвагонный переход электропоезда. Он проехал таким образом от станции "Сокольники" до станции "Преображенская площадь". "Сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве установили личность нарушителя и задержали его в Восточном административном округе столицы. Мужчина рассказал, что опасный поступок совершил ради экстрима", - сказала Волк.

В отношении 22-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ, санкция предусматривает штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей). На видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, задержанный раскаивается в содеянном. "Я раскаиваюсь и никому не желаю так делать, может все очень плохо кончиться, чудом уцелел", - сказал молодой человек.