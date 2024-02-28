СК установит причастных к обстрелу ВСУ брянского поселка, где пострадали пять человек

Получившие ранения доставлены в больницу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи СК установят причастных к обстрелу со стороны ВСУ поселка городского типа Суземки Брянской области, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Получившие ранения мирные жители доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. "СК России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - сказали в пресс-службе.

Глава СК России Александр Бастрыкин ранее в интервью ТАСС сообщил, что следователи ведомства возбудили более 1,4 тыс. уголовных дел по фактам обстрелов приграничных с Украиной территорий РФ и атак беспилотников. Бастрыкин подчеркнул, что следователи ведут кропотливую работу по документированию и сбору доказательственной базы этих преступлений. В частности, по имеющейся информации, обстрелы Белгородского региона ведутся из Харьковской области.