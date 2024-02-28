Суд оштрафовал троих молодых людей за драку в метро Москвы

Инцидент произошел на станции метро "Баррикадная"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих молодых людей, которые устроили драку на станции метро "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии, они оштрафованы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники УВД на Московском метрополитене привлекли к административной ответственности трех граждан, нарушивших общественный порядок на станции столичного метро "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии", сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что ночью в межстанционном переходе между пассажирами возник словесный конфликт, который в скором времени перерос в потасовку с дракой. "Сотрудники патрульно-постовой службы полиции метро Москвы, получив от очевидцев информацию об инциденте, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали его участников", - добавили в главке. Все трое нарушителей общественного порядка в возрасте от 20 до 25 лет были доставлены в органы внутренних дел, где на них были составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. В дальнейшем суд назначил им административное наказание в виде штрафа.

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, задержанные признались, что участвовали в драке на станции "Баррикадная". "Мы хотим принести извинения жителям города Москвы", - сказал один из молодых людей. Все трое признали вину.