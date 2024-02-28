В Приморье более 30 отравившихся в кафе присоединились к иску о компенсации

Прием заявок завершат 1 марта

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Более 30 пострадавших от отравления в кафе "М-Бургер" в Приморском крае присоединились к иску о компенсации вреда, который готовит региональное управление Роспотребнадзора. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, такое количество достаточно для группового иска.

"По данным на сегодняшнее утро, мы получили 30 заявок от пострадавших. При этом, для подачи группового иска о компенсации достаточно 20 обратившихся. 1 марта мы завершим прием заявок", - сообщили в управлении.

Ранее специалисты подтвердили наличие сальмонеллы у 62 человек, которые ели в "М-Бургере", по факту заболевания возбуждено уголовное дело. Директор кафе помещен под домашний арест. Роспотребнадзор сообщал о подготовке группового иска в суд о компенсации пострадавшим.

Как установило ведомство, в кафе грубо нарушались санитарные нормы, отсутствовали документы о соответствии пищевой продукции обязательным требованиям, на полуфабрикатах собственного приготовления заведения отсутствовала маркировка со сроками годности. По ходатайству прокурора суд наложил запрет на работу заведения до фактического устранения выявленных нарушений.