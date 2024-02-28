В Симферополе арестовали агента спецслужб Украины за сбор данных о Росгвардии в зоне СВО

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции, он заключен под стражу. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ (Федеральной службы войск национальной гвардии) на территории проведения специальной военной операции. Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ", - отметили в ЦОС. Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Агент пересылал информацию о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений в Главное управление разведки Минобороны Украины через интернет-мессенджеры.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении агента украинских спецслужб возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.