В Калуге двух организаторов нарколаборатории приговорили к 15 годам и 1 месяцу каждого

Мужчинам назначили наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

КАЛУГА, 28 февраля. /ТАСС/. Калужский областной суд признал виновными двух жителей Москвы и Московской области в незаконном производстве более 12 кг синтетических наркотиков. Каждого из них приговорили к 15 годам и 1 месяцу заключения в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 15 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Двух 32-летних жителей Московского региона признали виновными по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, покушении на незаконный сбыт наркотиков, хранении и перевозке прекурсоров наркотиков.

Суд установил, что мужчины под руководством не выявленного на данный момент лица организовали нарколабораторию в частном доме в деревне Бабичево Малоярославецкого района, где с 1 сентября по 19 декабря 2022 года производили запрещенные вещества. Злоумышленников задержали в Обнинске при попытке сбыть 17 г наркотика. Всего было обнаружено и изъято более 12 кг наркотических средств и их прекурсоров, добавили в пресс-службе.