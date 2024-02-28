В Испании нашли 470 тыс. кг гашиша в трейлере, предназначенном для перевозки животных

Полицейские задержали водителя машины

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании изъяла около 470 кг гашиша, который был спрятан в трейлере, предназначенном для перевозки животных. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов королевства.

По их информации, наркотики были обнаружены в провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия). Гашиш был спрятан в трейлере с двойным дном. Транспортное средство, перевозившее груз, было зарегистрировано в Нидерландах.

Полицейские задержали водителя машины. Расследование продолжается, чтобы найти остальные причастных к торговле наркотиками.