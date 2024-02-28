Арестованный в Симферополе агент спецслужб Украины рассказал о вербовке

Мужчина признался, что скидывал представителю украинского ГУР Минобороны информацию о местонахождении российского штаба и размещении военной техники и военнослужащих в Мелитополе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Агент украинских спецслужб, собиравший сведения о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции, рассказал, как был завербован, и признался, что скидывал представителю украинского ГУР Минобороны информацию о местонахождении российского штаба и размещении военной техники и военнослужащих в Мелитополе.

"Приходит звонок на мой телефон со скрытого номера. Мне [звонивший] не представился, сказал просто - я с Украины, пожалуйста, помоги, можешь поделиться какими новостями, которые знаешь. Давай перейдем в Telegram <...>, и дальше уже будем с вами сотрудничать", - рассказал арестованный на видео, предоставленном ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дальше он рассказал, что звонивший настаивал на общении на украинском языке. "Будем говорить на украинском языке, так как, сами понимаете, у нас на Украине шло такое выражение, что украинский язык - это и твое оружие, и твоя защита. То есть, если ты знаешь украинский язык, то это поможет тебе общаться со спецслужбами", - рассказал арестованный.

Кроме того, мужчина добавил, что в ходе общения понял, что имеет дело с работающим на Главное управление разведки Минобороны Украины. "Он меня попросил скидывать все новости, рассказать, где находится российский штаб. Я ему все это скинул. Я решил, что буду помогать украинским спецслужбам", - добавил он.

"По военным он просил именно сливать только актуальные новости. Я сказал, что тогда я новости буду проверять и отправлять. Потом внезапно мне попалась информация по поводу того, что в Мелитополе в нескольких местах расположена военная техника и расквартированы российские военные. Я ему все это отправил", - признал агент.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ранее сообщили об аресте в Симферополе агента украинских спецслужб за сбор данных о Росгвардии в зоне СВО. Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении агента украинских спецслужб возбудил уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.