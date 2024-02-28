В офисе "Укрнафты" второй раз за месяц прошли следственные действия

В компании отметили, что "в результате было зафиксировано получение неправомерной выгоды одним из сотрудников компании"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Национальной полиции Украины провели следственные действия в главном офисе "Укрнафты" - крупнейшей нефтедобывающей компании страны. Об этом говорится в сообщении компании.

"26 февраля в головном офисе предприятия сотрудники Национальной полиции Украины провели следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что "в результате было зафиксировано получение неправомерной выгоды одним из сотрудников компании". "Продолжается досудебное расследование. "Укрнафта" открыта к сотрудничеству с правоохранителями при проведении дальнейших следственных действий", - отметили в компании.

В Национальной полиции Украины проведение следственных действий пока не прокомментировали.

Это уже второй подобный инцидент за месяц. 1 февраля обыски в офисе "Укрнафты" проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Тогда в правоохранительных органах сообщили, что следственные действия связаны с подозрением на закупку труб по завышенным ценам у компании "Интерпайп", принадлежащей украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.