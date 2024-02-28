На Кубани пятеро детей провели одни дома четыре дня

В отношении матери возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Женщина в Павловском районе Кубани, по предварительным данным, в связи с поездкой в гости на четыре дня оставила одних в неотапливаемом доме пятерых детей, в результате они попали в больницу с истощением. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Организованная прокуратурой района проверка показала, что мать, оставив детей (младшему из которых 3 года, а старшему - 10 лет) без присмотра, с минимальным набором продуктов питания, в холодном помещении, пообещала им вернуться через несколько часов, и, выключив мобильный телефон, 19 января 2024 года уехала в Брюховецкий район в гости, где находилась на протяжении четырех дней. Малолетние в истощенном состоянии доставлены в лечебное учреждение, в котором им оказана медицинская помощь. В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что инцидент произошел в хуторе Бейсужек. Пятеро детей находились в неотапливаемом доме в период, когда на улице были заморозки и сильный ветер. Женщина, по предварительным данным, вернулась домой только после требования сотрудников полиции. Детей изъяли, сейчас они находятся в Ахтырском социально-реабилитационном центре, в суд направлено исковое заявление об ограничении матери в родительских правах.