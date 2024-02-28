В Смоленске произошел пожар в кондитерском цехе

Пострадавших нет

ТАСС, 28 февраля. Пожар на площади 500 кв. м произошел в цехе по выпечке тортов в Заднепровском районе Смоленска. Возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Произошло возгорание в цехе по выпечке тортов. Пожар локализован на площади около 500 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

При пожаре никто не пострадал. На месте работают 29 пожарных и 10 единиц техники. Специалисты демонтируют металлическую кровлю и проливают деревянные конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.