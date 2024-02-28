В Нижневартовске полиция проводит проверку из-за отравления подростков алкоголем

Алкоголь несовершеннолетним купил в сетевом магазине города брат одного из пострадавших

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Подростки в Нижневартовске отравились алкоголем, приобретенным в одном из сетевых магазинов. По факту инцидента полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе управления МВД по Югре.

"Полицейские проводят проверку по факту отравления алкоголем несовершеннолетних в Нижневартовске. Сотрудники полиции установили, что 15-летние подростки употребили спиртосодержащую продукцию, после чего почувствовали себя плохо и обратились к маме одного из них. Приехав домой, родительница вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Также стражами порядка установлено, что спиртосодержащая продукция была приобретена в сетевом магазине города братом одного из пострадавших", - говорится в сообщении без уточнения количества пострадавших подростков.

Как уточнили в пресс-службе, в отношении продавца магазина составлен административный протокол по ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Законные представители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних).