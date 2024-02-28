В селе Алтайского края ввели карантин из-за вспышки бешенства

Ограничения подлежат отмене через 60 календарных дней после убоя последнего восприимчивого животного

БАРНАУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Карантин в связи с заболеваемостью бешенством введен в селе Троицкое в Алтайском крае. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с выявлением заболевания животных бешенством, а также в целях его ликвидации и предупреждения дальнейшего распространения постановляю: определить неблагополучным пунктом по бешенству село Троицкое Троицкого района Алтайского края, установить на указанных территориях ограничительные мероприятия (карантин)", - сказано в документе.

Также сообщается, что карантин подлежит отмене через 60 календарных дней после убоя последнего восприимчивого животного. Управлению ветеринарии Алтайского края поручено утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства в селе.