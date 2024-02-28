В Смоленске экс-директора УК приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество и взятки

Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве на сумму более 28 млн рублей и получении взятки в размере более 3,4 млн рублей

ТАСС, 28 февраля. Суд в Смоленской области признал виновным бывшего генерального директора управляющей компании (УК) "Жилищник" в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве на сумму более 28 млн рублей и получении взятки в размере более 3,4 млн рублей. Его приговорили к 8,5 года в колонии строгого режима, его подельник осужден на 4 года условно, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда бывшему директору управляющей организации назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. <...> Индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Кроме того, судом в счет возмещения ущерба с осужденных солидарно взыскано более 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток).

В октябре 2021 года пресс-служба сообщала, что следователи задержали гендиректора "Жилищника" по подозрению в получении взятки, в марте 2022 года было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

Установлено, что с ноября 2019-го по октябрь 2021 года на тот момент руководитель управляющей компании, пользуясь служебным положением, вместе с индивидуальным предпринимателем похитил более 10 млн рублей. Они составляли и подписывали к оплате счета за невыполненную по факту диагностику и ремонт уличных светильников и промывку трубопроводов канализации. Кроме того, директор не оплачивал юрлицу выполненные по договору работы, требуя взятку, заключил с предпринимателями фиктивные договоры и документы по уступке прав требования на невыгодных условиях. Ущерб составил более 18 млн рублей.

Также экс-руководитель управляющей компании получил взятку от двух бизнесменов в виде автомобиля стоимостью более 3,5 млн рублей за выплату задолженности по ранее заключенным договорам и заключения новых договоров.