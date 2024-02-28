В Ростове-на-Дону возле школы упал квадрокоптер

По данным главы региона Василия Голубева, аппарат был без взрывчатки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Квадрокоптер, который упал во дворе школы в Ростове-на-Дону, где эвакуировали детей и персонал, был без взрывчатки. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Минеры, прибывшие в ростовскую школу №54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили. Ранее из-за найденного во дворе школы БПЛА в учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что территория школы все еще оцеплена, на месте работают правоохранительные органы.

Ранее в местных СМИ сообщили об эвакуации детей и учителей из школы в Ростове-на-Дону из-за падения во дворе образовательной организации квадрокоптера.