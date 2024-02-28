ВСУ атаковали село Тишанка под Белгородом

Повреждения получили ЛЭП, дом и "Камаз"

ТАСС, 28 февраля. Линия электропередачи повреждена из-за обстрела окраины села Тишанка Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, также украинский дрон атаковал "Камаз", сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор. Есть повреждение линии электропередачи", - написал он.

Кроме того, в селе дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Камаз". В результате взрыва никто не пострадал, в машине выбиты стекла. "Оперативные и аварийные службы работают на месте, в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - проинформировал глава региона.