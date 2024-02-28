В Белуджистане объявили режим ЧС из-за рекордных осадков

По данным синоптиков, за сутки там выпало 100 мм осадков

ИСЛАМАБАД, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство юго-западной провинции Белуджистан объявило чрезвычайное положение в городах Гвадар, Орман и нескольких регионахв в связи с рекордными осадками, которые вызвали сильные наводнения и нанесли значительный ущерб инфраструктуре. Об этом сообщает новостной портал UrduPoint.

Ранее на этой неделе на прибрежные районы Белуджистана обрушился циклон, принесший сильнейшие за последние 10 лет ливневые дожди. По данным синоптиков, за сутки там выпало 100 мм осадков, дожди и наводнения привели к обрушению домов, затоплению транспортных магистралей, закрытию школ и эвакуации жителей из затопленных районов.

Наиболее сильно от непогоды пострадал портовый город Гвадар, где власти привлекли к спасательным и гуманитарным операциям военизированные формирования.