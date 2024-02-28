Пожар в астраханском заповеднике потушили

Его площадь составила около 860 га

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Пожар на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника площадью около 860 га ликвидировали, сообщили в пресс-службе заповедника.

Вечером 27 февраля со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщалось, что на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника загорелась сухая растительность, возможно появление в воздухе запаха гари. По данным пресс-службы заповедника, общая площадь, пройденная огнем на территории заповедника, составила около 860 га, утром 28 февраля оставался один очаг с активной зоной горения протяженностью 1 км в труднодоступной местности. Тушение пожара осложнялось наличием пересохших ериков, наличием большого количества сухого горючего материала, ледоставом.

"Природный пожар на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника ликвидирован силами лесопожарных формирований заповедника в составе 18 человек, 10 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнем на территории заповедника, составляет ориентировочно 860 га, в том числе около 7 га - лесная площадь (гари прошлых лет)", - говорится в сообщении.

В заповеднике уточнили, что точную площадь и ущерб, причиненный пожаром, определят позже.

Астраханский биосферный заповедник, расположенный в низовьях дельты Волги, был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР, его площадь составляет 67,9 тыс. га. Заповедник разбит на три отдельных участка: Дамчикский - в западной части дельты Волги, Трехизбинский - в центральной и Обжоровский - в восточной. На его территории обитают 307 видов птиц, в том числе 72 редких, более 60 видов рыб и около 40 видов млекопитающих.