В Тюменской области в массовом ДТП пострадали женщина и ребенок

Движение ограничено

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями на 296-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень в Тюменской области, женщина и ребенок госпитализированы, движение на трассе ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Lada Priora, Chery и большегруз Sitrak столкнулись на трассе. Предварительно, 24-летний водитель автомобиля Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию. Двухлетний ребенок и его мать, пассажиры Lada, травмированы, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что водитель Lada проходит медицинское обследование, также установлено, что ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве. Движение на трассе частично ограничено, оно осуществляется по одной полосе. Обстоятельства ДТП выясняются.