Анархисты бросили бутылки с зажигательной смесью во двор парламента Греции

По информации портала newsbomb.gr, некоторые бутылки взорвались перед статуей греческого политика Элефтериоса Венизелоса

АФИНЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Греческие анархисты бросили бутылки с зажигательной смесью во двор парламента на афинской площади Синтагма, полиция ответила светошумовыми гранатами. Об этом сообщает портал newsbomb.gr.

По его данным, некоторые бутылки взорвались перед статуей греческого политика Элефтериоса Венизелоса (1864-1936) во дворе парламента. Группа анархистов состояла из двух десятков человек, их лица были закрыты платками.

Через площадь в это время проходила колонна протестующих, которые шли маршем к офису железнодорожной компании Hellenic Train, осуществляющей пассажирские перевозки в стране. Из-за инцидента участники марша не разбежались и продолжили свое движение к офису компании.

Небольшие стычки анархистов с полицией также произошли в Салониках.

В Греции в среду проходят митинги в память о 57 погибших в результате крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы, которая произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года в местечке Темпи недалеко от города Лариса.