Защита иноагента Мунтяна обжаловала его заочный арест за фейки о ВС РФ

Автор веб-сериала Mr. Freeman находится за пределами России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Адвокат автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом) подал жалобу на решение заочно арестовать его по делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском суде Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Мунтяна на решение суда избрать ему заочный арест", - сказали в суде.

Мунтян с начала СВО выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания, а также создание мастерских по пошиву бронежилетов для ВСУ. Он находится за пределами России.

В конце декабря 2023 года его оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Позже в отношении Мунтяна было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).