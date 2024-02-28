Обвиняемого в фейках о ВС РФ Мунтяна проверяют на другие преступления

Автор веб-сериала Mr. Freeman находится в международном розыске

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), который обвиняется в распространении фейков о российской армии, на причастность к иным преступлениям. Об этом сказано в постановлении Хорошевского суда Москвы о заочном аресте обвиняемого, с текстом документа ознакомился ТАСС.

"Мунтян П. А. обвиняется в совершении преступления против общественной безопасности, за которое уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, скрывается от органов предварительного следствия и в настоящее время находится в международном розыске, кроме того, он проверяется на причастность к иным преступлениям на территории Российской Федерации", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Мунтян заочно арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

Мунтян с начала специальной военной операции выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания, создание мастерских по пошиву бронежилетов для Вооруженных сил Украины. Он находится за пределами России.

В конце декабря 2023 года Мунтяна оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Позже против него было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Как сказано в постановлении суда, следствие полагает, что Мунтян распространил в мессенджерах и соцсетях "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих на Украине". Причастность мультипликатора к этому деянию, согласно решению суда, подтверждается результатами осмотра интернет-ресурса, на котором тот разметил эти материалы, и данными психолого-лингвистического исследования.