В Москве задержали мужчину, ранившего человека на открытии памятной доски ветерану войны

Злоумышленник признал вину в содеянном

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, с ножом внезапно напавшего на одного из организаторов торжественного мероприятия по случаю открытия мемориальной доски на доме, в котором жил герой Советского Союза летчик Генрих Борисович Гофман. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из ОМВД России по Пресненскому району городу Москвы задержали хулигана, который неожиданно напал на одного из организаторов торжественного мероприятия. Преступление было совершено во время открытия мемориальной доски на доме, в котором жил ветеран Великой Отечественной войны, летчик, герой Советского Союза Генрих Борисович Гофман", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что злоумышленник подбежал к незнакомому мужчине и ударил его ножом в лицо. "Напавшего немедленно задержали находившиеся рядом полицейские. Нож изъят", - добавила представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Мотивы напавшего устанавливаются.

Как сообщил задержанный на опубликованном Волк видео, нападение он совершил в состоянии аффекта и не понимал, что делает. Также он добавил, что ранее не судим и на учете не состоит. Вину в содеянном мужчина признал.