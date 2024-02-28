В Амстердаме ночью прогремело четыре взрыва

В результате происшествий никто не пострадал

ГААГА, 28 февраля. /ТАСС/. Сразу четыре взрыва прогремело минувшей ночью в Амстердаме. По крайней мере два инцидента могут быть связаны друг с другом и иметь отношение к убийству рэпера Бигидаго в минувшие выходные, сообщил телеканал A5.

"Минувшая ночь выдалась крайне беспокойной для жителей некоторых спальных районов Амстердама, - отметила полиция города в X (ранее Twitter). - На севере, востоке и юго-востоке произошли взрывы".

В результате взрывов никто не пострадал, однако зданиям, перед которыми они произошли, был нанесен серьезный ущерб. На месте одного из взрывов, возможно, остались взрывчатые вещества. Полиция была вынуждена оцепить район, пока на месте работали специалисты подразделения по разминированию.

В двух случаях на стенах рядом с местом взрыва краской из баллончика было написано слово war. В правоохранительных органах считают, что по крайней мере эти два инцидента связаны друг с другом и "имеют отношение к убийству рэпера Бигидаго в минувшие выходные".

Рэпер из Амстердама, чье настоящее имя Данзель Силос, получил огнестрельное ранение на остановке общественного транспорта рано утром в воскресенье, когда возвращался с вечеринки. Мужчина был обнаружен прохожими в тяжелом состоянии и позже умер в больнице.

Как утверждает A5, Бигидаго был членом группировки "Зона 6", в которую в том числе входят ряд музыкантов с серьезным криминальным прошлым. У него мог возникнуть конфликт с членами другой группировки на вечеринке.